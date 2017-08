CVV vai às ruas para interagir com população

Evento movimenta a praça central neste sábado com diversas atividades de valorização à vida

A Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, recebe neste sábado dezenas de servidores municipais da área da saúde e voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) para uma campanha de preservação da vida.

As atividades vão acontecer a partir das 9 horas e seguem até as 15. A ideia é oferecer um espaço para que as pessoas possam tirar dúvidas e receber orientações e atendimento de enfermagem gratuitamente, tudo oferecido por equipes de diversas especialidades.

A coordenadora do Núcleo de Atendimento Infantil e Adolescente de Franca (NAIA), Karina Arantes, afirma que o objetivo é sensibilizar as pessoas e promover atividades que ajudam a valorizar a importância do bem-estar pessoal e da vida.

“Diante dos altos índices de atentados contra a própria vida, surgiu a ideia de criar uma campanha envolvendo vários setores da Secretaria de Saúde e também o CVV para prevenir (essas ações”, afirmou.

A ideia surgiu em junho e, inicialmente, a campanha teria início no próximo mês, mas foi antecipada para que os trabalhos possam surtir efeito o quanto antes.

Além dos atendimentos de enfermagem, profissionais da área da psicologia, da terapia ocupacional e da assistência social estarão na praça durante todo o período das atividades.

“Na programação teremos apresentação de coral, pintura coletiva, dança circular, vivência de meditação, entre outras ações que buscam justamente a valorização da vida”, explicou a coordenadora do NAIA.