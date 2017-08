Curso de cuidador já recebe inscrições

Quem deseja obter especialização na área de assistência aos idosos pode se inscrever no curso oferecido pelo Senac; as vagas são limitadas

As inscrições abertas para a nova turma do curso Cuidador de Idoso, que promove a qualificação de profissionais ou familiares com técnicas adequadas para a promoção do envelhecimento saudável. O curso, ofertado pela unidade francana do Senac, já formou mais de 200 pessoas na área, e é uma profissão que ganha cada vez mais destaque no mercado.

A nova turma do curso começa as aulas no dia 4 de setembro e tem vagas limitadas. Os participantes aprendem sobre mitos e verdades do envelhecimento, cuidados com a pele, higiene oral e corporal, medicamentos de rotina, imunizações, aparência e vestuário, prevenção e redução de riscos aos acidentes e saúde e segurança do trabalho, entre outros temas.

A população de idosos está aumentando progressivamente no estado de São Paulo, segundo projeções do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). De 2000 a 2015, a terceira idade cresceu 42%. Nesse cenário, são inúmeras as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, fazendo com que parte da população senil necessite de auxílio nas atividades cotidianas.

A coordenadora da área de saúde do Senac Lina Celia Teixeira de Souza afirma que o treinamento para esses profissionais é fundamental, pois se trata de um trabalho delicado, e que é importante possuir a capacidade de adaptar-se a diferentes estruturas e saber agir frente a qualquer tipo de situação, sem contar com o carinho e paciência.

Um cuidador qualificado pode também instigar ações rotineiras que beneficiam o desenvolvimento motor e cognitivo do paciente. De acordo com Lina, um dos motivos para o crescente destaque destes profissionais no mercado é a falta de tempo de muitas famílias que não podem se dedicar inteiramente aos idosos, e optam por contratar profissionais para fazê-lo. A coordenadora também destaca que, após a formação, o profissional estará apto para atuar em residências, hotéis, spas, clubes, instituições de longa permanência, clínicas e hospitais.

Aqueles que desejam realizar sua inscrição, ou adquirir mais informações sobre o curso, podem acessar o portal www.sp.senac.br/franca ou ir pessoalmente à unidade. No entanto, para que se possa efetuar o cadastro com sucesso, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo. Estão sendo oferecidos também descontos que podem chegar até 40% em todos os seus cursos livres e técnicos presenciais para turmas oferecidas nos períodos da manhã e tarde.