Cristais inicia programa reeducação alimentar

A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, através da Secretária Municipal de Saúde, inicia nesta semana um programa de reeducação alimentar. A medida será aberta para toda a população cristalense e tem o objetivo de conscientizar os participantes sobre a melhor forma de se alimentar, e com isso buscar uma melhor qualidade de vida.

O programa faz parte do projeto QualiVida, desenvolvido pela secretaria em conjunto do PSF e terá a coordenação do NASF, Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

“Com essa nova proposta nós vamos ter encontros semanais com qualquer tipo de pessoa, seja de criança até idoso, que dependendo da procura serão divididas em diversos grupos, afinal o programa de reeducação alimentar vai auxiliar todos na corrida contra os males que podem causar graves problemas na saúde”, disse a secretária de Saúde, Solange Ferreira.

As atividades irão ocorrer todas as quartas-feiras a partir das 9h, na unidades do PSF. O projeto não tem um número fechado de vagas e, além das orientações alimentares, os moradores poderão participar de outras atividades.

“Nós temos um Grupo de Caminhada que se reúne todas segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h, com saídas da praça Nicola Olívio Raiz, de frente ao PSF”, afirmou Lis Cintra, nutricionista do NASF.

Além do acompanhamento nutricional, o programa prevê encontros com o médico da Estratégia Saúde da Família e uma educadora física. “A alimentação saudável também vai ser associada com a pratica de uma atividade física supervisionada. Só assim iremos atingir as metas estabelecidas pelo programa”, acrescentou Elisa Raiz, educadora física.

Importância

Hoje no Brasil, 46,6% da população adulta está considerada acima ou com excesso de peso. Em Cristais Paulista os números não são diferentes. A obesidade faz com que as pessoas busquem acompanhamento nutricional e a prática de atividade física, porém, com alto índice de abandono do tratamento.

“Nosso objetivo principal com estes programas é trabalhar a prevenção. Ela gera economias consideráveis para o município, e com isso poderemos continuar os investimentos e termos um serviço de qualidade. Com este grupo vamos sensibilizar conscientizar o paciente com atividades lúdicas, dinâmicas, destacando a importância do teor profissional de cada alimento e da atividade física”, finalizou a prefeita Katiuscia Leonardo Mendes.