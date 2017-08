Crise deve afetar compra para o Dia dos Pais

Pesquisa revela que 61% dos consumidores não devem comprar o presente nesta data comemorativa, um aumento de 33p.p. em relação ao ano anterior, quando apenas 28% não iriam presentear

A crise econômica deve afetar a compra do presente para o Dia dos Pais, segundo pesquisa SCPC. De acordo com o levantamento, realizado com quase 2 mil consumidores, entre os dias 10 e 25 de julho, a maioria dos consumidores (61%) não deve comprar o presente para comemorar a data. Em 2016, apenas 28% dos consumidores declaravam que a data passaria em branco.

Quando questionados sobre o motivo, 23% alegam falta de condição financeira, seguida do desemprego e da contenção de despesas (ambos com 18%), priorização de outros pagamentos ou gastos (17%), redução do salário/poder de compra (9%) e aumento dos preços/inflação (5%). Apenas 10% responderam que não comemoram a data.

Entre os que vão comprar o presente dos pais, 66% pretendem gastar menos ou a mesma quantia (em 2016 eram 64%). Dos consumidores que pretendem gastar menos neste ano, 59% alegam a situação econômica do país, 17% a contenção de despesas, 15% a priorização de outros gastos, 7% a diminuição da renda e 2% outros motivos.

A pesquisa mostra que a grande maioria (70%) irá presentear com roupas, calçados, perfumes e acessórios, 8% celulares, 5% com itens de informática e eletrônicos, 5% com almoço, viagem ou entretenimento e outros 12% com bebidas, ferramentas e outros itens pessoais. Quando perguntado aos pais o que gostariam de ganhar, percebe-se uma contradição com o que irá ganhar: 30% gostariam de ganhar almoço, viagem ou entretenimento, 24% itens como roupa, calçados e perfumes, 20% celulares, 19% itens como bebidas, ferramentas e outros tipos de presentes, e 7% itens de informática e eletrônicos.

A escolha da lembrança para a data será feita levando em conta preço, promoção e desconto para 35% dos consumidores, seguidos de necessidade ou utilidade do presente (19%), desejo de quem irá receber (19%), atendimento (15%), marca ou qualidade (10%) e outros motivos (2%).

O valor médio que o consumidor deve gastar com o presente do Dia dos Pais será de R$ 166,46, uma variação positiva de 53% em relação ao valor médio registrado em 2016 (R$ 108,40). Para a grande maioria (85%) a compra do presente comprometerá menos de 25% da renda.