Creche do Paulistano começa a ser construída

Ainda longe de atender a demanda de crianças em Franca, que esperam por vagas em creches, foi iniciada a construção de uma nova unidade no Jardim Paulistano, região leste da cidade.

Atualmente o déficit de vagas gira em torno de 3 mil. Para piorar, algumas obras iniciadas estão paralisadas, sendo uma delas no Jardim Esmeralda, zona oeste da cidade.

A obra iniciada para a construção da creche no Jardim Paulista vai aproveitar as instalações do que eram para ser um velório, que nunca chegou a ser utilizado. Após estudo criterioso realizado pela secretaria de Planejamento Urbano, que envolveu cálculos de risco e de condições de uso da estrutura, constatou-se não haver nada que desabonasse o aproveitamento do prédio, sendo o espaço liberado para as obras, que estão em andamento.

A empresa responsável pela implantação da creche tem prazo de um ano para concluir o projeto, que terá condições de acolher até 70 crianças.

Os investimentos previstos são da ordem de R$ 967,3 mil, e envolvem reforma, adequação e construção de 660,45 m2 de área útil, num terreno de 1.200m2, cujo fechamento também consta do projeto e está em andamento.

Mesmo com a nova creche, não será possível diminuir a fila de espera que se arrasta na cidade. Este ano, 1080 novas vagas, distribuídas em 7 creches, estão sendo abertas, sendo que grande parte delas estará disponível ainda neste mês.

Dentre elas, duas estão localizadas também na região leste, sendo uma no Jardim Palma, onde funcionava o Centro Comunitário do bairro, oferecendo 70 vagas, e outra, envolvendo a ampliação da Creche Frei Luís Igea, no Jardim Riviera, situada na Avenida Adhemar de Barros, que passa a oferecer mais 70 vagas.

Devido à falta de vagas, centenas de pais de crianças estão acionando a Justiça para assegurar o direito dos filhos. Um balanço recente mostra que cerca de 657 pais recorreram à unidade da Defensoria em Franca na tentativa de conseguir uma vaga. Do total, 42,5% (279) conquistaram o direito por meio de ações judiciais.

O controle das vagas é feito por meio da Central de Vagas em Creches, órgão ligado à secretaria de Educação.

Paradas

Segundo o governo do Estado, a construção de cinco creches-escolas em Franca está paralisada. A gestão das obras é de responsabilidade da Prefeitura Municipal e a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), órgão da Secretaria Estadual da Educação, quer retomá-las. A disposição do governo paulista em resolver o problema foi confirmada pelo deputado estadual Roberto Engler (PSDB).

As creches com obras paradas estão localizadas nos bairros Jardim Cambuí, Jardim Martins/Jardim Eldorado, Parque das Esmeraldas, Residencial São Jerônimo e Residencial Paraíso. No total, as cinco obras preveem investimento de mais de R$ 8,1 milhões em recursos do Governo do Estado de São Paulo

Técnicos da FDE vão visitar Franca nesta quarta-feira (2), pela manhã, para se reunir com representantes do município em busca de uma saída para a retomada da construção das creches.