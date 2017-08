Craque em campo

7

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou nesta sexta-feira a inscrição de Neymar no campeonato local e liberou o atacante para estrear pelo PSG. Assim, é esperado que o atacante brasileiro jogue pela primeira vez com a camisa do clube no duelo agendado para as 16h (de Brasília) de domingo, contra o Guingamp, no Estádio Roudourou.

A transferência de Neymar para o PSG foi confirmada na última semana, mas o atacante brasileiro ainda dependia da liberação do Certificado de Transferência Internacional (CIT) para ser inscrito no Campeonato Francês. Assim, não pôde enfrentar o Amiens no último fim de semana.

Nesta sexta-feira, o Barcelona recebeu o pagamento da cláusula de rescisão de 222 milhões de euros (cerca de R$ 815 milhões) por Neymar e enviou à Federação Francesa de Futebol (FFF) o certificado.