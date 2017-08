Convênios entre municípios da região são autorizados

7

Nesta terça-feira, 15 de agosto, foi autorizada a assinatura de 177 convênios, totalizando R$ 33 milhões, com 146 municípios paulistas, sendo cinco com entidades, envolvendo as áreas de cultura, defesa civil, agricultura, esportes, direitos da pessoa com deficiência, segurança no trânsito, infraestrutura urbana e turismo.

Por meio dos convênios, as prefeituras e entidades recebem repasses de recursos ou materiais do Estado para executar projetos de importância local. Na região de Franca, são três convênios no valor de R$ 163 mil.

O governador Geraldo Alckmin afirmou que com a assinatura destes convênios, são praticados dois princípios: a descentralização, passando o recurso para a ponta, mais perto da população; e a participação, investindo na parceria com os governos locais, e que são convênios assinados com prefeituras e entidades, entre Apaes e Santas Casas.

Informações por Área

Com foco no crescimento da oferta turística paulista, o Governo do Estado de São Paulo está repassando R$ 8.185.645,40 para obras de infraestrutura de fomento do setor a seis municípios: Brotas, Joanópolis, Mongaguá, Morungaba, Santa Rita do Passa Quatro e Santo Antônio do Pinhal.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência iniciou a entrega de equipamentos de tecnologia assistiva para 55 municípios. O projeto Acessibilidade em Bibliotecas é uma parceria firmada através de convênio entre a pasta e o Fundo de Interesse Difusos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O objetivo é permitir que pessoas com deficiência visual tenham acesso à leitura em 62 bibliotecas municipais.

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) repassará recursos para os municípios realizarem as instalações de academias ao ar livre em 28 cidades paulistas. Cada academia é composta por 10 aparelhos, entre eles simulador de caminhada e legpress, todos com placas indicativas com sugestões de exercícios.

Na área da cultura, foram assinados convênios para continuidade do programa Oficinas Culturais em oito municípios: São José dos Campos, Santos, Sorocaba, Limeira, São Carlos, Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente. O valor dos convênios corresponde a mais de R$ 1 milhão. Parte do valor é para que o município adquira equipamentos para a realização das atividades, como computadores e retroprojetores.