Comerciantes esperam crescimento nas vendas  

O movimento no comércio francano demostra aquecimento com a chegada do Dias dos Pais. Os comerciantes acreditam num aumento de vendas entre 5% e 20% devido a data que será comemorada neste domingo (13).

Uma pesquisa do Instituto de Economia da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) revelou que 76,9% dos lojistas entrevistados acreditam que o comércio apresentará um bom desempenho, sendo 86,9% deles preveem um aumento. A pesquisa não revela o total de entrevistados.

O analista econômico da ACIF, Adnan Jebailey diz que os lojistas estão mais otimistas, lembrando que em 2016, no mesmo período, apenas 50% dos comerciantes tinham boa expectativa em relação às vendas. “Se observarmos os dados do Caged veremos que, neste primeiro semestre, houve queda no número de demissões nos segmentos de comércio, serviços, construção civil e indústria de transformação em relação ao primeiro semestre de 2016. Isso denota uma estabilização do emprego, o que gera confiança ao consumidor e, diante de um cenário de baixa inflação e com perspectiva de retomada da economia, o comércio também se torna mais confiante”, destaca Jebailey.

Sobre o valor médio de compra, 58,5% dos comerciantes acreditam que o gasto dos consumidores ficará entre R$ 100 e R$ 400; 22% entre R$ 50 e R$ 100; 17,1% acima de R$ 500 e 2,4% até R$ 50.

“São expectativas muito boas que podem ou não se confirmar. O que acontece é que os comerciantes se baseiam na percepção de seu comércio dos últimos meses e, em virtude da liberação do saque das contas inativas do FGTS, estávamos diante de um consumidor com maior poder de compra. Além disso, a expectativa diz respeito ao ano anterior, quando a economia estava ‘no fundo do poço’. Deste modo, qualquer aumento se torna significativo”, acredita o economista.

Em Franca, alguns setores já sentem a boa movimentação. É o caso das Paris Viu, onde a procura é intensa. Segundo funcionários, muitos filhos têm ido atrás de óculos para os pais, algo que costuma agradar em cheio a quem recebe o presente.

HORÁRIOS

Conforme acordo coletivo entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca e o Sindicato do Comércio Varejista de Franca, as lojas atuarão em horário estendido na véspera e antevéspera do Dia dos Pais. Na sexta-feira, 11, os consumidores poderão realizar suas compras das 9h às 22h. Já no sábado, 12, o comércio estará aberto das 9 às 18h.