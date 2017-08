Sessão extraordinária aprova projetos de autoria do prefeito

Os vereadores de Claraval-MG voltaram a se reunir nesta segunda-feira, dia 28, para discutir e aprovar dois projetos encaminhados pela administração municipal.

O primeiro prevê um crédito adicional no valor de R$ 830 mil no orçamento. Grande parte deste remanejamento orçamentário será encaminhado para obras na área de educação e infraestrutura em bairros da cidade. O projeto foi aprovado após pedido de vistas na sessão anterior, realizada no dia 21 de agosto.

Outra proposta aprovada foi a doação de uma impressora para o CONSEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública.

Ainda em Claraval, uma audiência pública entre os vereadores, o promotor de Justiça, André Fernando Colucco, e a comunidade, realizada na Câmara Municipal de Claraval, discutiu as condições atuais do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade.