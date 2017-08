Cine Cultural chega ao Jardim Aeroporto III

O Cine Cultural promoverá, nesta quarta e quinta-feira, dias 30 e 31 de agosto, duas sessões de cinema no Centro Comunitário do Jardim Aeroporto III. Em ambos os dias, as sessões começam às 18h30. O local fica na Av. César Martins Pirajá, número 1720, e a entrada para assistir aos filmes é gratuita.

No primeiro dia, o público poderá conferir a animação “Pets- A vida secreta dos bichos” que conta a história de Max, um cãozinho que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando seu dono leva para casa um vira-lata desleixado chamado Duke e ambos não se dão nada bem sob o mesmo teto.

Na quinta-feira, entrará em cena o longa “Capitão América – Guerra civil”, trama da Marvel que tem início com o personagem principal, Steve Rogers, liderando a nova equipe de heróis Os Vingadores em seus esforços para proteger a humanidade dos vilões que ameaçam a Terra.

As sessões têm capacidade para 200 cadeiras. Assim como ocorreu nas outras edições do Cine Cultural, o filme será exibido em um telão inflável de 6×4 metros. Os interessados devem retirar seus ingressos, de forma gratuita, no VN Supermercados, localizado na Avenida. César Martins Pirajá, 1841. Haverá, durante as sessões, distribuição gratuita de pipoca.