CGU aponta defeitos em imóveis do ‘Minha Casa’

Relatório mostra que 56,4% dos imóveis construídos através do programa Minha Casa Minha Vida apresentam defeitos na construção.

O levantamento consolida dados de 77 empreendimentos ou contratos celebrados entre a Caixa e as construtoras, distribuídos em doze estados, incluindo São Paulo.

Os trabalhos de campo foram realizados em 2015, com a análise de 2.166 contratos e 1.472 unidades habitacionais de beneficiários que responderam à pesquisa de satisfação.

O levantamento é do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) que pesquisou beneficiários das faixas 2 e 3 do programa habitacional do governo federal.

Franca não ficou de fora das reclamações dos imóveis construídos pelo “Minha Casa Minha Vida”. O condomínio Bernardino Pucci também sofre com problemas estruturais, com os moradores denunciando os defeitos na construção em 2016. Na ocasião os mutuários reclamaram de infiltrações, pisos se soltando, rede elétrica defeituosa, vazamento de gás encanado, água represada nas canaletas. São 496 apartamentos e o empreendimento recebeu R$ 38,9 milhões em investimentos do Estado e União.

Conclusões

Com relação às construções visitadas por todo país dentro do prazo de garantia, as principais falhas estruturais foram: infiltrações, falta de prumo (verticalidade de paredes e colunas) e de esquadros (se os planos medidos estão com ângulo reto), trincas e vazamentos. Já quanto à área externa, menos de 20% dos moradores informaram situações de alagamento, iluminação deficiente e falta de pavimentação.