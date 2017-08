Central de atendimento apresenta novo bairro

O sonho de deixar o aluguel para trás e investir na casa própria movimentou muitos francanos no último fim de semana, mas ainda há aqueles que querem saber mais sobre o novo bairro planejado de Franca.

Pensando nisso, a Central de Atendimento do Residencial Vida Nova Franca, empreendimento do Grupo Pacaembu contemplado pelo programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, continua em pleno funcionamento para receber aqueles que não ainda não puderam conferir os detalhes do imóvel.

A estrutura estará disponível para atender os interessados até o próximo dia 10 de setembro, sempre das 9 às 18 horas. A central fica bem no coração da cidade, na Praça Nossa Senhora da Conceição, Centro.

O atendimento acontece inclusive aos sábados e domingos, além do feriado do dia 7 de setembro (Dia da Independência). O plantão é para a venda de 555 casas e está sendo feito em tendas ao lado da Concha Acústica.

Os interessados podem ficar por dentro de toda a estrutura que será oferecida no novo bairro, além de receber informações sobre os programas habitacionais e simular o financiamento.

Os atendentes também estão preparados para conferir quais são os documentos e comprovantes de renda necessários para conseguir os subsídios do “Minha Casa, Minha Vida”.

As casas do conjunto habitacional serão construídas em terreno no final da Avenida Luiz Gonzaga, ao lado do Recanto Capitão Heliodoro, na zona norte da cidade. Serão investidos na obra, aproximadamente R$ 67 milhões.

Cada imóvel terá dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro em uma área de 175 metros quadrados. O custo de cada unidade é de quase R$ 120 mil.