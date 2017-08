CDHU recebe prêmio “Selo Mérito Especial”

A Parceria Público-Privada da Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) foram premiadas nesta quinta-feira (24) com o Selo Mérito 2017, durante o encerramento do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2017, dia (24/8), na Capital paulista. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC).

A Secretaria de Estado da Habitação venceu com o projeto PPP da Habitação do Centro da Cidade de São Paulo e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com o projeto de implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica em conjuntos habitacionais.

A PPP da Habitação do Centro de São Paulo concorreu na categoria “Ações, Planos e/ou Programas de Habitação de Interesse Social”, e disputou a premiação com importantes órgãos de política habitacional de outros estados como Paraná, Pará, Distrito Federal, entre outros.

Na categoria “Selo Mérito Especial”, a implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica em residências da CDHU disputou o prêmio ao lado de projetos de sustentabilidade de órgãos da Bahia, Goiás, Paraná e Paraíba.

A PPP prevê a construção de 3.683 moradias, com 2.260 unidades de habitações de interesse social – para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos, com subsídio estadual – e outras 1.423 unidades de mercado popular – para famílias que ganham entre cinco e dez salários mínimos, sem o subsídio. O projeto já vem sendo desenvolvido em cidades do interior do estado de São Paulo.