Com quase 200 anos de história, o evento será celebrado também com um documentário inédito

As Cavalhadas da Franca acontecem neste fim de semana e o evento será homenageado em um incrível documentário que terá sua apresentação nesses dias 5 e 6 de agosto, no Parque “Fernando Costa”, e contará com uma equipe especializada para a captação de imagens, inclusive aéreas, destinadas ao documentário. As pesquisas históricas e levantamento do acervo de fotografias e vídeos já estão sendo realizadas.

As Cavalhadas serão realizadas com expectativa de receber mais de cinco mil pessoas. O gramado central do Parque de Exposições “Fernando Costa” será palco da 186ª edição desse folguedo, que é patrimônio histórico tombado do município e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. As apresentações acontecerão neste sábado, dia 5, e domingo, dia 6, com entrada gratuita.

O teatro sobre cavalos, como costumam ser chamadas, envolve cerca de 80 pessoas, entre corredores e equipe de apoio do espetáculo. O evento é organizado pelo Clube das Cavalhadas da Franca e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e patrocinadores. “Estamos com uma expectativa muito boa para essa Cavalhada, esperando um numeroso público, devido à divulgação diferenciada que estamos fazendo. Acho que vamos nos surpreender com a quantidade de famílias assistindo as Cavalhadas neste ano”, disse Marcus Vinícius Falleiros, presidente do Clube, ressaltando que será montada toda estrutura de arquibancadas para receber a população. “Conseguimos viabilizar a montagem através de uma parceria com a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo e o Toninho Butina”.

O espetáculo começa no sábado, às 20 horas, com a Cerimônia dos Encamisados. No domingo, a partir das 14 horas, será encenado o conflito entre mouros e cristãos e depois realizadas as corridas e competições, em que os cavaleiros demonstram suas habilidades com os cavalos nas provas das argolinhas e cabecinhas. O público contará também com estrutura de barracas com comidas e bebidas e área de brinquedos para as crianças.

No intervalo, haverá mais um show, com a apresentação especial do Canil da Polícia Militar de Franca. “Temos várias atrações para as famílias. E como gosto sempre de dizer, há 186 anos a entrada é gratuita e pelos próximos 186 anos permanecerá gratuita”, disse Marcus.

Projeto de comunicação

No fim de julho, o Clube das Cavalhadas lançou o projeto “Eternizando as Cavalhadas – Rumo aos 200 anos”, que prevê a produção de um documentário sobre toda a sua história na cidade. Os trabalhos já começaram, com pesquisas históricas e levantamento do acervo de imagens, e terão continuidade na apresentação deste fim de semana, quando será realizada a captação de imagens para o filme – inclusive aéreas – por uma equipe especializada. “O documentário vai ser um marco para as Cavalhadas, uma coisa diferente na nossa cidade que vai deixar marcas por muito tempo. Fizemos uma estimativa e os acervos do Clube e pessoal dos participantes devem ter cerca de cem mil unidades de fotografias, sejam antigas, novas, modernas, amareladas, coloridas ou não. Temos filmagens de todas as épocas, ATAS da Câmara Municipal dos séculos 19 e 20, então vai ser muito importante reunir todo esse material”, afirmou Marcus. O documentário terá direção do fotógrafo Marcos Limonti e da jornalista Nelise Luques.

História

As Cavalhadas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses na época da colonização e remontam as batalhas medievais travadas entre mouros e cristãos. As Cavalhadas da Franca são a segunda mais antiga do país. Elas foram apresentadas pela primeira vez em 1831, na então Vila Franca do Imperador, e foram organizadas pelo morador Hilário Dias Campos.

A versão francana é inspirada na “Canção de Rolando”, o épico francês que narra a história dos Doze Pares da França, uma referência aos 12 cavaleiros enviados por Carlos Magno (rei cristão) para impedir que os árabes invadissem o território europeu.

Em meio às lutas, a princesa Floripes, filha do Sultão de Constantinopla (rei mouro), é roubada em seu castelo pelos cristãos. Ao longo da história, ela se converte ao Cristianismo e convence seu pai a fazer o mesmo.