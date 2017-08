Caso Nicole

Compartilhar no Twitter

Em decisão proferida nesta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) resolveu manter a condenação do empresário acusado de matar da garota de programa Selma Helena Artigas da Silva, conhecida como Nicole, em 1998. A jovem era de Franca e estava morando em Ribeirão Preto, local do crime.

Segundo a denúncia, Nicole foi arrastada pelas ruas de Ribeirão presa ao veículo Pajero do réu, que já havia sido condenado em em 2016 em primeira instância pela morte.

Na época ele foi condenado pela Justiça de Ribeirão Preto a 24 anos de prisão, mas está liberdade desde o dia 6 de julho do mesmo ano por decisão do desembargador Péricles Piza, da 1ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP.