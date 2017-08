Casal é morto e incendiado em sítio da região

Compartilhar no Twitter

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 28, o casal assassinado em Ituverava na noite do último domingo. José Silvio Sberni, de 42 anos, e Jovama Mauad, de 43, foram mortos a tiros e tiveram os corpos incendiados na zona rural da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o casal estava na propriedade rural, que fica a dois quilômetros da área urbana da cidade, quando foram baleados na cabeça em frente à residência.

Depois disso, os corpos foram incendiados. A Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima e, ao chegar no sítio, encontrou o casal ainda em chamas. Os policiais usaram um extintor para apagar o fogo e constataram que as vítimas já estavam mortas por conta das perfurações de tiro.

Bem próximo aos corpos também foi encontrado cápsulas de pistola de calibre ponto 380, que foram apreendidas. A casa não tinha sinais de arrombamento, mas os aparelhos celulares do casal não foram localizados pelos policiais.

A perícia foi acionada e os PMs fizeram buscas pelos arredores do sítio, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito. Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade e passaram por necropsias.

O delegado responsável pela investigação, João Paulo Marques, instaurou um inquérito policial na manhã de ontem para apurar a motivação e autoria do crime. Ele trabalha com a possibilidade do duplo homicídio ser um acerto de contas