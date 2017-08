Câmara vota hoje repúdio à mudança no CDP

Compartilhar no Twitter

A transformação do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Franca em Penitenciária Estadual ainda causa polêmica na cidade e região. Depois de criticar a mudança na semana passada, vereadores votam hoje moção de repúdio contra o governo de São Paulo.

O texto, de autoria do vereador Della Motta (PTN), diz que a decisão tomada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) foi “monocrática” e teme pela chegada de detentos já condenados ao prédio do CDP.

“É fato público e notório que a notícia caiu como uma “bomba” em nosso município, pois a imprensa, em geral, bem como políticos locais e a sociedade civil criticaram veementemente tal postura e rechaçaram sobredita mudança”, diz trecho da moção.

O posicionamento também destaca medidas tomadas pelo governo que seriam contra o desenvolvimento da cidade. Entre os exemplos estão as praças de pedágio que o governo tentou instalar em rodovias da região em 2015 e a doação do prédio abandonado da aAenida Ademar Pólo Filho, o “esqueleto” da cidade.

O assunto já havia sido discutido no plenário durante a semana passada, quando os vereadores discutiram as possíveis consequências desta mudança na cidade. Dias depois, a nova penitenciária foi repudiada pela deputada estadual Márcia Lia na Assembleia Legistaliva.

“Não aceitamos medidas que não sejam discutidas com a comunidade local e estamos muito preocupados com a notícia de que a unidade vai receber detentos condenados, mas não vai deixar de receber os provisórios. O CDP já está com presos acima de sua capacidade, como poderá receber mais gente?”, questionou a deputada.