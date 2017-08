Brodowski sedia a 42ª Semana de Portinari

Diversas atividades gratuitas homenageiam o artista plástico que nasceu no município

O Museu Casa de Portinari e a prefeitura de Brodowski promovem, até 22 de agosto, a 42ª Semana de Portinari. Realizada anualmente, a agenda especial homenageia o artista plástico Candido Portinari, nascido no município em 1903.

Durante o evento, serão realizadas atividades gratuitas, como exposições, peças de teatro, apresentações de música e dança, além de oficinas culturais, observação astronômica e festival de gastronomia italiana. Os interessados podem conferir detalhes no portal do Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

As atividades começaram no último sábado (12) com a “Pintura Mural” que decorou três pontos da cidade: o Recanto Rebecchi, a Praça dos Maçons e a Secretaria Municipal de Turismo, reforçando a vocação de Brodowski como Cidade Galeria.

Foi realizada, simultaneamente, a abertura da Exposição Coletiva de Artes Plásticas, em que o visitante tem a oportunidade de conhecer várias técnicas de pinturas, desenhos, esculturas e instalações de artistas de todo o Brasil. Neste ano, pela primeira vez, a mostra tem uma seção de fotografias produzidas por Juliano Jacob e Marília Ribeiro Cardoso.