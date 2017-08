Uma desavença comercial quase terminou em tragédia em uma oficina mecânica do Jardim Paineiras, zona Norte de Franca, na tarde desta quarta-feira, 2.

Quatro pessoas foram detidas depois que dispararam contra uma caminhonete que estava dentro do estabelecimento. A confusão aconteceu depois que o grupo foi ao local para resolver um desacordo com o dono do local.

De acordo com o proprietário da oficina, três homens e uma mulher queriam de volta a caminhonete que ofereceram em um negócio. Depois da discussão, um dos rapazes sacou um revólver calibre 38 e começou a fazer ameaças.

O filho do proprietário decidiu sair do local com a caminhonete, momento em que o veículo foi alvejado com um tiro na lataria. O grupo tentou seguir a caminhonete, mas não conseguiu.

A Polícia Militar foi acionada e, durante buscas pelo bairro, identificou os quatro suspeitos. Aos policiais, confirmaram que dispararam contra o veículo. O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial.

Até o fechamento desta edição, a ocorrência ainda não havia sido finalizada.