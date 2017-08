O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está procurando imóvel para alugar na cidade de Batatais, com metragem entre 300 e 500 m². As propostas deverão ser entregues na Seção de Logística da Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto, na Rua Amador Bueno, 479, 6.º andar, Centro, até as 16h do dia 11 de setembro.

O imóvel deve se localizar próximo ao centro e, preferencialmente, ter instalações de rede lógica, elétrica, ar-condicionado, rede para instalação de telefone e se adequar às normas de acessibilidade, além de ter garagem ou estacionamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3211-4612 ou pelo e-mail logrbp@inss.gov.br.