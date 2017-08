Nomes de peso da música sertaneja, final do campeonato de montarias em touros da PBR Brasil (Professional Bull Riders) e final do Campeonato Barretos das modalidades Três Tambores e Working Penning, serão as grandes atrações deste final de semana da 62ª edição da Festa do Peão de Barretos.

Neste sábado, as atrações do Palco Festeja começam às 22h com Filipe Labre, Marquinho Guerra às 23h, Wanessa Camargo à 1h, Thaeme &Thiago às 02h15, às 03h30 Day & Lara, e fechando o sábado, Humberto & Ronaldo às 04h50. No Estádio de Rodeios a grande atração do dia fica por conta do projeto “Festa das Patroas” com as sertanejas Maiara & Maraísa e Marília Mendonça.

Para encerrar o final de semana, no domingo (20), a criançada pode curtir a Turma do Dudinha e Mariana a partir das 17h, no Palco Festeja. Às 20h20 Vini & Lucas fecham o Palco Festeja. No Estádio de Rodeios, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius comandam a agitação a partir das 22h.

Também estão confirmados shows no Palco Culturando e no Palco das Raízes sertanejas.