Barretos termina com maratona de shows

Festa teve até churrasco no palco com Gusttavo Lima, que atravessou a madrugada

O último final de semana dessa edição da Festa do Peão de Barretos, que terminou no domingo, 27, deve ficar na história. O evento se transformou em um grande festival de música. Em três palcos espalhados no Parque do Peão (Estádio, Festeja e Culturando) foram quase 30 horas de música simultâneas.

O destaque foi para a apresentação do Embaixador da Festa 2017, Gusttavo Lima. O artista cumpriu o desafio lançado de cantar até o amanhecer no palco pelo segundo ano consecutivo. O show produzido especialmente para festa durou mais de cinco horas, com direito a churrasco em cima do palco principal.

Uma grande queima de fogos por volta das 4 horas da madrugada anunciou a chegada do artista. O público presente do Estádio de Rodeios foi ao delírio com o início da aguardada apresentação. Gusttavo Lima abriu o espetáculo com o sucesso “Que Pena que Acabou”, e logo deu o recado aos fãs: “Quem vai ficar até às 7 horas da manhã levanta o braço”. O cantor foi além do horário estipulado, e ficou até 9h15 no palco. Henrique & Juliano e Dennis DJ se apresentaram ao público na mesma noite.

No show, Gusttavo Lima fez menção a magia do palco da Arena barrete se: “Já eternizei Barretos na minha história e me lembro da minha apresentação no palco do Berrantão, em 2011. Hoje é uma das datas mais especiais da minha carreira”, afirmou.