Savegnago promove educação e cultura no Rancho do Peãozinho

O Rancho do Peãozinho, espaço exclusivo para o público infantil durante a 62ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, conta com uma área, montada pela rede de supermercados Savegnago e seus parceiros comerciais, dedicado ao atendimento de crianças de todas as idades aliando aprendizado e entretenimento.

No espaço, que recebe mais de 70 mil crianças durante o período da festa, além das atrações fixas como o projeto de Educação Ambiental como a Vila Ecológica, Casa do Castor, Fazendinha e Parque das Aves, os visitantes têm a oportunidade de adquirir hábitos saudáveis brincando.

“Temos essa parceria há 11 anos com a Festa do Peão de Barretos, apostando e investindo no Rancho do Peãozinho que está bem alinhado com nosso objetivo de promover ações especiais para toda família, focadas nas crianças. E buscamos parceiros para tornar essa parceria ainda mais forte”, explica Murilo Savegnago, Gerente de Marketing da Rede Savegnago.

Na “Cantina do Peãozinho”, por exemplo, em uma parceria com a Basilar, as crianças fazem degustações de diversos tipos de massa para estimular uma alimentação balanceada.

Já para os bebês de colo, a Nestlé disponibiliza um espaço exclusivo para as mães se dedicarem a alimentação, inclusive, com a oferta de diversas opções da linha de papinhas disponibilizadas gratuitamente.