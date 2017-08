Bandidos explodem caixas eletrônicos na região

Ladrões invadiram agência bancária de Nuporanga durante a madrugada e trocaram tiros com a polícia

Mais uma agência bancária foi invadida na região de Franca, desta vez em Nuporanga. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco Bradesco no Centro da cidade e deixaram um rastro de destruição por onde passaram.

O ataque aconteceu por volta das 3 horas da manhã desta sexta-feira, 11. Os criminosos estouraram a porta de entrada e detonaram os explosivos nos caixas eletrônicos.

O barulho chamou a atenção da Polícia Militar, que avistou dois suspeitos no local. Houve troca de tiros, mas os bandidos conseguiram escapar com o dinheiro dos caixas eletrônicos e deixou a cidade em um Chevrolet Onix de cor preta.

De acordo com os policiais, não há registro de feridos. O banco não divulgou qual foi a quantia levada pelos ladrões. O atendimento foi suspenso durante todo o dia de ontem e, em nota, a empresa afirmou que trabalha para reestabelecer os serviços o mais breve possível.

Uma escola que fica ao lado do banco também foi danificada por conta das explosões e teve as aulas suspensas, assim como as atividades de um berçário na mesma rua.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) precisou ser acionado e esteve na cidade até o início da tarde para desarmar explosivos que os bandidos não tiveram tempo de detonar dentro da agência.

Além dos explosivos, dentro do banco os policiais também encontraram estojos de fuzis de calibre 12 e 556. De acordo com a Polícia Militar, outra explosão em uma agência bancária na cidade paulista de Luís Antônio foi registrada na mesma madrugada. Há suspeitas de que a ação tenha sido organizada pela mesma quadrilha.