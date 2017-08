Audiência discute reorganização da Sabesp

Compartilhar no Twitter

A Assembleia Legislativa realizou audiência pública sobre a proposta de reorganização societária da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O Projeto de Lei 659/2017, de autoria do governador Geraldo Alckmin, foi discutido na última terça-feira (22), no plenário Juscelino Kubitscheck.

Segundo o presidente da companhia, Jerson Kelman, algumas pessoas compreenderam equivocadamente o intuito do projeto. “Ele não se destina à privatização da Sabesp, mas capitaliza recursos. É uma maneira de trazer dinheiro para a companhia”, disse. Kelman alegou que isso é necessário para que mais obras sejam estendidas à população. “Seja na água ou no esgoto, isso não significará a perda do controle. A Sabesp continuará sendo uma empresa estatal”, afirmou.

O líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Alencar Santana, disse que é nítida a presença de alguma coisa além do tratamento de esgoto e fornecimento de água. “Estou em meu segundo mandato nesta Casa e nunca vi o governo querer a aprovação de um projeto com tanta pressa”, declarou.

Já o deputado Barros Munhoz (PSDB) informou que, se há alguma dúvida, outras reuniões para a formulação de novas emendas serão realizadas. “Não há razão para dizer que falta esclarecimento ou que estamos atropelando esse projeto. Quem tem pressa é o Brasil, são as pessoas que morrem por falta de tratamento, coleta de esgoto e abastecimento de água”, disse.

“Eu moro no interior e a Sabesp atende a todo o Estado. Para discutir esse projeto é preciso realizar audiências públicas regionalizadas”, disse a deputada Beth Sahão (PT).