Assassinato

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de São João Batista do Glória (MG) prendeu na última quinta-feira, 10, um rapaz de 18 anos por envolvimento na morte da francana Carina Moreira Ferreira, de 23 anos.

A jovem e o namorado dela, o mineiro Adenilson Pedro Andrade, de 31 anos, foram mortos a tiros na zona rural de São João Batista do Glória. O crime aconteceu no último dia 1º.

O suspeito foi preso dentro de casa e, durante as buscas no local, investigadores localizaram acessórios de prata que pertenceriam a uma das vítimas. O delegado agora trabalha para apurar se este rapaz agiu sozinho ou se mais pessoas tiveram participação no duplo homicídio.

Carina e Adenilson foram encontrados caídos ao lado da motocicleta dele em uma estrada na zona rural da cidade. A francana tinha se mudado para Minas Gerais há poucos meses a trabalho e iniciado o namoro com o mineiro logo depois.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, Adenilson foi alvejado com ao menos 14 tiros, enquanto que Carina foi baleada ao menos seis vezes.