Artistas podem se inscrever para oficina cultural

Estão abertas até o dia 15 de setembro inscrições para as prefeituras que ainda não demonstraram interesse em receber atividades de formação cultural em 2017. Já os profissionais da cultura que desejam desenvolver atividades formativas em cidades de todo o estado devem se inscrever até 10 de setembro.

O cadastramento é destinado a cidades do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo que desejam realizar atividades culturais. Os dirigentes de cultura dos municípios interessados devem apresentar suas propostas por meio do formulário “Chamamento Oficinas Culturais“.

Oficinas, cursos e workshops, com duração entre oito e trinta e seis horas, nas diferentes áreas e linguagens artísticas estão previstas no chamamento, que contempla atividades destinadas a adultos e jovens a partir dos 16 anos.

São aceitos projetos voltados a artes visuais, audiovisual (cinema e vídeo), circo, comunicação e novas mídias, cultura tradicional, cultura urbana (grafite, hip-hop, muralismo entre outros), dança, desenho, fotografia, gestão cultural, gravura, história em quadrinhos, literatura, moda, música, ópera, patrimônio, performance e teatro.

Os municípios contemplados assinarão um Termo de Parceria com a Poiesis, a Instituição de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, vinculado à Secretaria da Cultura.

Cada cidade deverá cumprir as contrapartidas previstas para receber o investimento para a realização das atividades. Por exemplo, será necessário disponibilizar espaço adequado e equipamentos, além de indicar responsável técnico pelo programa no município e receber inscrições. Caberá ainda ao município acompanhar a execução, elaborar relatórios e divulgar as atividade, entre outras contrapartidas disponíveis na íntegra no formulário de inscrição.