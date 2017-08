Artista reproduz desenhos feitos pelos filhos em quarto na pediatria de hospital em Piracicaba

Para estimular a imaginação e a criatividade das crianças, o branco no teto de um quarto da ala de pediatria do Hospital Unimed, em Piracicaba (SP), deu lugar a figuras de insetos, flores e folhas. A intenção, segundo os idealizadores, é levar o pensamento das crianças para outro lugar e, assim, contribuir com o tratamento dos pacientes.

A artista visual e arte-educadora Ingrid Boer Benetti escolheu reproduzir desenhos feitos pelos próprios filhos, Joaquim, de seis e Rebeca, de dois anos. O quarto com a novidade foi inaugurado no final de julho.

“Quando organizava o projeto, refleti muito sobre como me comunicar com as crianças que passariam pelo hospital, por meio das imagens no teto do quarto da pediatria”, disse a artista. “Pensei que os insetos, pela idade delas, são um tema de interesse”, relatou.

“Eles acabam fantasiando vendo esses bichinhos, tem borboleta, besouro, bicho-pau, louva-deus, joaninha. É uma forma de distrair e tirar a frieza do local”, disse.

O filho de Ingrid desenhou um bicho-pau em atividade de observação de insetos da escola dele. “Achei tão lindo, que pedi as imagens para professora e, com a autorização de todos, reproduzi as criações das crianças”, contou a artista que citou o pintor Wassily Kandinsky , quando diz que “na vida, como na arte, o que conta é a pureza dos objetivos”.

Foi assim que Ingrid percebeu que o desenho infantil com linha gráfica simples, segundo a artista, desperta o imaginário, seria o caminho mais curto de comunicação direta e pura entre a criança e o artista.

Com tonalidades claras, a artista escolheu cores suaves e alegres. “Priorizei a paleta candy colors, que lembra doces mesmo, como o nome diz. Com verde ao fundo, concentrei os desenhos na entrada do quarto e nos cantos”, detalhou.

No centro do quarto, a artista deixou mais espaços, sem imagens, para que os pacientes possam fantasiar. “Creio que o excesso de traços na parte superior das camas não iria acalmar os pacientes”, afirmou.

Paciente

O primeiro quarto foi personalizado pelo artista gráfico Eduardo Grosso. O teto foi ilustrado com desenhos de nuvens e é um dos mais disputados pelos pacientes, segundo a administração.

Katia Conrado Cardoso Brandine, de 32 anos, é mãe de um dos pacientes, internado há cerca de 30 dias na unidade. “Meu filho tem dois anos e dez meses e adorou o quarto. Os desenhos das nuvens o alegraram”, disse.

A mãe contou que o menino reconheceu personagens e figuras de borboletas nas imagens. “É muito bom porque em um momento tão triste, é possível levar alguma alegria para a criança”, completou.

Hospital

O projeto faz parte do programa de humanização do hospital. A ideia é que toda a ala da pediatria receba pinturas personalizadas. “São 14 quartos. O trabalho será feito em todos eles, por onde passam cerca de seis mil pacientes por ano”, declarou o presidente da Unimed, Carlos Joussef.

Segundo o administrador hospitalar e do programa Humaniza Unimed, Antonio Amaral, o lúdico atua diretamente na cura das crianças e é uma forma muito útil de desenvolver esse processo.

“Estudos apontam a melhora durante o tratamento das crianças. Os pais e as crianças ficam encantados quando entram no quarto e veem esse universo colocado. O mais bacana do projeto é que o artista plástico tem a total liberdade para colocar a visão dele”, explicou.

Foto> Artista

Legenda> Artista pintou quarto de pediatria em hospital de Piracicaba