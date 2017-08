Antropólogo e ativista LGBT ministra curso na Unesp

Nos dias 2 a 4 de agosto, a Unesp está realizando o curso “Percursos temáticos de um antropólogo paulistano que virou Etnohistoriador baiano” no programa de pós-graduação de História, que será ministrado pelo historiador, antropólogo e pesquisador Luiz Mott, que é também um grande ativista em favor dos direitos civis LGBT, um dos mais conhecidos no Brasil. Mott também é Professor Titular de Antropologia da Universidade Federal da Bahia, Doutor pela Unicamp, Mestre pela Sorbonne e licenciado em Ciências Sociais pela USP.

O Portal Unesp realizou uma entrevista com o antropólogo, e quando questionado sobre o conteúdo do curso, Mott afirmou que os principais tópicos a serem abordados serão: Da Antropologia Econômica das Feiras e Mercados à Etno-Demografia Histórica do Piauí Colonial e Sergipe Imperial; Estudos Inquisitoriais: O Santo Ofício, fontes, temas e pistas de pesquisa; e História Nefanda Historiografia da homossexualidade no mundo luso-indo-afro-brasileiro.

Em relação à resolução recentemente aprovada pela Universidade, que diz respeito ao uso de nome social para transgêneros, o entrevistado ressaltou que as universidades devem liderar a afirmação da cidadania das minorias sociais, mulheres, índios, negros, LGBT e outros, e que não basta realizar pesquisas e divulgar trabalhos científicos sobre o tema, mas é preciso dar o exemplo de aplicação de políticas públicas que garantam a cidadania dessas categorias.

Luiz continua destacando que, no caso da comunidade LGBT, a Universidade caminha lentamente, em parte por omissão dos próprios docentes, alunos e funcionários LGBT que não pressionam para erradicar qualquer manifestação de homofobia, como para garantir direitos isonômicos, e que o reconhecimento do nome social de transexuais é medida fácil de ser aplicada e de grande importância para dar visibilidade às trans e garantir-lhes seu direito elementar de serem chamadas pelo seu verdadeiro nome.

O Portal Unesp também perguntou sobre a percepção do antropólogo de questões que envolvem a dimensão LGBT na universidade brasileira e na sociedade como um todo. Mott responde que o Brasil é um país contraditório para os LGBT, que, em seu lado cor de rosa, abriga a maior parada LGBT do mundo, tem a maior associação LGBT da America latina, já aprovou o casamento homoafetivo.

No entanto, afirma que o país tem seu lado vermelho, representado pelos cruéis assassinatos de gays e travestis. Mott ressalta que a cada 23 horas registra-se um “homocídio”, 343 em 2016, 237 neste ano, e que metade dos assassinatos homofóbicos do mundo são cometidos no Brasil.

Luiz Mott finaliza dizendo ser sempre otimista, e que acredita que, apesar dos Felicianos, Malafaias, Bolsonaros e dos fundamentalistas cristãos, a história da libertação LGBT é irreversível, e que o Brasil tem de erradicar os crimes contra LGBT e aprovar a cidadania plena de mais de 20 milhões de brasileiros cujo “crime” é amar seus semelhantes.