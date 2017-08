AME de Franca organiza campanha de Dia dos Pais

Programa incentiva filhos a levarem os pais acima de 50 anos para fazer check-up no ambulatório

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Franca está com uma campanha para incentivar a procura por exames preventivos por homens acima de 50 anos. A ideia é que o programa “Filho que ama leva o pai ao AME” aproveite as comemorações do Dia dos Pais para estimular o aumento de check-ups realizado na unidade.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os pais atendidos passam por exames preventivos nas áreas de enfermagem, cardiologia e urologia, além de consultas com especialistas.

O atendimento dedicado à campanha ganhou horário especial. Ele acontece aos sábados, das 9 às 13 horas, na unidade de Franca e outras 24 distribuídas na capital paulista, na Grande São Paulo, no interior e no litoral.

A ideia é que os filhos incentivem os pais a realizar a bateria de exames, mas as consultas precisam ser agendadas pelos próprios pacientes.

A organização do ambulatório divide o atendimento em pelo menos dois sábados. Na primeira visita do paciente, acontece uma consulta de avaliação na ala de enfermagem, onde os profissionais farão uma avaliação de peso, altura e risco cardíaco.

Na ocasião, exames laboratoriais de sangue e eletrocardiograma vão ser realizados também. É a partir de todo esse trabalho inicial que o paciente será analisado pelo corpo clínico do ambulatório de especialidades.

O retorno é realizado no sábado seguinte, quando vão ser feitas as consultas com cardiologista e urologista. Os médicos vão avaliar o resultado de cada exame e, se encontrado algum problema de saúde, vão encaminhar o paciente para mais exames e indicar uma forma de tratamento.

A Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Clínicia Médica colaboraram para criar este sistema de atendimento. Para fazer o check-up é preciso fazer o agendamento pelo 0800-779-000.

