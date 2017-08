Com apoio do poder público, evento marca largada do Varzeano-2017

Com o apoio do poder público, o Campeonato Varzeano de 2017 terá largada neste final de semana, mas um evento programado para esta quinta-feira (24), marcará o lançamento da competição.

O evento, que acontecerá no salão de eventos da ASPMF (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Franca), às 19h30, servira para a apresentação das 20 equipes participantes e também para escolher a “Garota do Varzeano-17”. Na ocasião, serão entregues os conjuntos de uniformes e duas bolas para cada clube participante do certame que tem início neste sábado.

As 20 equipes, muitas delas vão participar pela primeira vez do Campeonato Varzeano, foram divididas em 4 grupos com 5 equipes em cada um e vão se enfrentar dentro do próprio grupo, em turno único. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, somando 8 equipes, que serão agrupadas em dois grupos compostos por 4 times. Novamente, os times jogam entre si dentro do próprio grupo, e os 2 primeiros colocados se classificam para as semifinais, que serão disputadas em duas partidas, ida e volta, sendo que os vencedores farão a final.

A previsão é encerrar o certame na segunda quinzena de novembro, dentro das comemorações dos 193 anos de Franca.