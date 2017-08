Alerta do Procon para compras do Dia dos Pais 

Junto com datas comemorativas, o fluxo de negócios aumenta e por isso todos precisam ficar atentos. O Procon-Franca, órgão de defesa do consumidor, comprometido em oferecer orientações à população de modo geral, e de maneira particular nas ocasiões de muita movimentação, está divulgando alerta em relação as compras do Dia dos Pais, que se comemora neste domingo (13). O Procon disponibiliza de uma equipe para oferecer suporte, através dos telefones para esclarecimentos de dúvidas e outras orientações aos consumidores e lojistas.

De acordo com o seu diretor, João Vicente Miguel, a equipe Procon-Franca estará sempre pronta e atuante para atender as demandas diárias e as ocorrências de descumprimentos das regras do Código de Defesa do Consumidor. Reforça que a missão maior é o constante monitoramento da aplicação do CDC, com a consequente aplicação das punições cabíveis pelo descumprimento de tudo quanto o previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A orientação é para que o consumidor fique atento quanto aos procedimentos para as compras e trocas dos produtos, que deve ser acertada entre o cliente e o comerciante no momento da compra, assim, para assegurar os seus direitos. Os consumidores devem exigir documento fiscal como comprovação. Lembra que a pesquisa é fundamental quanto às compras nas lojas virtuais com relação às características do produto, os modelos existentes no mercado, bem como as diferenças e vantagens oferecidas, especialmente com relação ao preço praticado.