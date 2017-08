Duas mulheres e uma criança ficaram feridas em um acidente de carro na tarde do último domingo, 13. A batida aconteceu na avenida Major Elias Motta, no Jardim São Luiz.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16 horas um Volkswagen Gol de cor prata teria tentado fazer uma manobra brusca quando perdeu o controle da direção. Ele bateu contra o Fiat Palio da mesma cor que seguia na pista contrária da avenida.

Com o impacto, a motorista do outro veículo machucou o braço e a filha dela teve um corte na boca. Uma jovem que seguia com o motorista do Gol teve ferimentos na região do ombro.

O motorista do carro foi embora do local antes da chegada da PM. Equipes de resgate estiveram no local e levaram as vítimas ao pronto-socorro da cidade. Testemunhas disseram aos policiais que o rapaz dirigia em alta velocidade.