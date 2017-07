Ameaças e atos de violência entre alunos e professores dentro das escolas brasileiras, além das agressões verbais e psicológicas, mostram que a escola que deveria ser um lugar seguro, tanto para o aluno como para o professor, virou algo parecido com um “campo de batalha”.

Com a proposta de entender um pouco mais sobre a violência e a educação, Rachel Fernanda Matos dos Santos defendeu, pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Unesp de Franca, a dissertação intitulada Violência escolar e as relações de poder entre professores e estudantes: uma análise em escolas estaduais de ensino médio em Ribeirão Preto.

A pesquisa analisa a violência no cotidiano escolar, a partir das relações estabelecidas entre estudantes e professores do ensino médio de duas escolas localizadas na cidade de Ribeirão Preto, que trazem diferentes índices de vulnerabilidade social. “Considerei ainda a percepção que eles têm com relação a estas práticas”, diz a pesquisadora que trabalha como assistente social no Ministério Público do Estado de São Paulo, na regional de Ribeirão Preto.

Rachel amplia a questão da violência no seu trabalho e trata dela de duas formas: a explícita e a simbólica. A primeira é caracterizada por atos ostensivos que vão desde as agressões físicas, verbais, psicológicas, danos ao patrimônio público, como também o uso de álcool e drogas e o porte de armas brancas ou de fogo.