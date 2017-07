Compartilhar no Twitter

A ideia de valorizar os profissionais veteranos, em idade de aposentadoria, começa a ganhar relevância na medida que em vários países o envelhecimento populacional – resultado do aumento da expectativa de vida e da queda da taxa de natalidade – já é uma realidade ou uma perspectiva de curto e médio prazos. Apesar disso, a prática de contratar e reter os profissionais mais velhos ainda é escassa entre as organizações. As principais razões são o preconceito contra os veteranos e o fato de muitas empresas ainda não se terem dado conta de que os veteranos são uma alternativa para a falta de trabalhadores qualificados.

No Brasil, apenas 12% das empresas têm práticas de recrutamento e seleção voltadas para a atração de profissionais maduros, segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela firma de consultoria PwG Brasil com 108 organizações no País.

73% das empresas pesquisadas no Brasil não oferecem oportunidades de carreira a quem está próximo a idade de se aposentar e também não dispõem de práticas que incentivem a permanência dos profissionais experientes, como a flexibilidade de horário e o home office.

O pior é que deixam ir embora um profissional que elas mesmas reconhecem como altamente valioso. Cerca de 90% das organizações no País acreditam que os “veteranos” possuem mais capacidade de fazer diagnóstico e resolver problemas do que os outros, além de maior equilíbrio emocional.

Na Europa, lentamente as empresas estão mudando suas atitudes e políticas de recursos humanos em relação aos veteranos, segundo Harry van Dalen, professor da Tilburg University, da Holanda, “em especial os empregadores que já sentem na pele a escassez de profissionais qualificados”.

Entre as mudanças, há a decisão de tomar medidas que afetem igualmente todos os grupos etários. Dar um curso sobre um novo software cuja participação seja obrigatória para todos, por exemplo, evita que esses profissionais sejam estigmatizados.

Além disso, os profissionais mais velhos costumam apresentar resultados melhores em termos de ética, absenteísmo e rotatividade.

Ao contrário do que se pensa, os veteranos se ausentam muito pouco do trabalho e, apesar de usarem mais o plano de saúde da empresa, geram menos despesas nesse item para a organização, pois já não tem bebês ou filhos como dependentes.

Um dos diversos mitos que prejudicam os profissionais mais velhos, no mercado de trabalho, é o de que eles se desmotivam e perdem o comprometimento quando já podem se aposentar.

No estudo realizado nos Estados Unidos pela AARP, organização sem fins lucrativos voltada para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, mostra o contrário: os profissionais com idade entre 50 e 70 anos são bem motivados e suas principais motivações para continuar trabalhando são o desejo de sentirem-se úteis e produtivos e a vontade de manterem-se ativos metal e fisicamente. A necessidade de ter uma fonte de renda fica, inclusive, em segundo plano.

Muitos querem experimentar novas carreiras ou iniciar o próprio negócio, fazer coisas que realmente tenham significado, além de dedicar mais tempo à família.

Outro mito que afasta os empregadores da contratação de trabalhadores maduros diz respeito à capacidade de inovação; eles acreditam que os jovens inovem bem mais. Para os profissionais velhos, é mais fácil inovar, porque têm mais repertório e já vivenciaram várias mudanças ao longo da carreira.

O mix de profissionais jovens e experientes nas equipes é a melhor solução para a inovação. Os profissionais jovens têm a vantagem de não ter ideias preconcebidas sobre como administrar uma empresa ou criar produtos, mas o número de erros que cometem é bem mais alto e, nesse aspecto, a experiência dos veteranos aparece. O trabalho conjunto de ambos os times é excelente para a inovação.