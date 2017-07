Verdade dos lábios ou do coração ?

Pr. Isaac Vicente Ribeiro

O versículo que destacamos acima, faz parte de uma história bíblica no mínimo curiosa. Enquanto Paulo pregava o evangelho na cidade de Filipos, uma moça inspirada por um espírito adivinhador começou a “ajudá-lo” na pregação do evangelho fazendo a seguinte afirmação: “esses homens são servos do Deus altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação”. Pergunta – Tem alguma coisa errada nesta frase? – “Esses homens Paulo, Silas, Lucas são servos do Deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação…”. Há alguma heresia? Há alguma inverdade? Não! Tudo está correto. Absolutamente certo. Mas por que então Paulo foi tão intolerante e intransigente na sua atitude em relação àquela moça? Porque, rechaçou veementemente a ingerência, a intromissão daquela jovem na pregação do evangelho. A resposta a esta pergunta, está na fonte da sua inspiração. Todo estudante da palavra de Deus sabe que existem três fontes de inspiração. Inspiração divina, humana e demoníaca. Naquele momento aquela jovem falava a verdade, mas a vida ainda estava debaixo das garras do pecado, e de satanás. Falava a verdade, mas aquela verdade não procedia de um coração puro e dedicado a Deus.

Pois bem, baseados nesta passagem, queremos lembrar a todos aqueles que dizem servir a Deus que, ser cristão não é ficar papagaiando verdades bíblicas que decoramos. Ser cristão é viver uma vida coerente com as verdades que o Senhor Deus nos ensina. Porque o verdadeiro cristianismo não se mede, pelas verdades que proferimos, mas pelas verdades que vivemos, não pelas verdades dos lábios, mas pelas verdades de um coração puro. Não pelas verdades dos discursos, mas pelas verdades praticadas no dia a dia. Jesus, no seu ministério terreno, foi duro com os religiosos de sua época, que debaixo de uma grande hipocrisia, aborreciam a Deus, com suas atitudes. Ele disse: “Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim”. (Mateus 15.8). Sem sombras de dúvidas, a maior tristeza diante do cristianismo de hoje, é a existência de um bocado de gente como essa mocinha. Gente que está com a verdade nos lábios, mas o testemunho de vida, não condiz com os ensinamentos do mestre. Se você puder leia todo o capitulo de Atos dezesseis, e verás que aquela moça era usada por um espírito de adivinhação, com objetivos exclusivamente comerciais. Tanto é verdade, que quando Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, as pessoas que usavam aquela moça, empreenderam uma grande perseguição em cima de Paulo, Silas e Lucas.