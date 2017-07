Em meio a críticas e uma turbulência que se instalou no Palmeiras após a derrota para o Corinthians, o diretor executivo do clube, Alexandre Mattos, resolveu falar. O dirigente convocou coletiva de imprensa e pediu para falar no lugar de Cuca justamente para defender o treinador.

O cartola usou até mesmo o trágico 7 a 1 sofrido pela seleção brasileira diante da Alemanha para criticar o imediatismo nas críticas. “Pedi para a nossa assessoria deixar o Cuca cuidar do campo hoje para falar exatamente sobre ele. Desde quarta até agora começaram a fazer aquele processo que a gente conhece no Brasil. Perde um jogo e todo amor e convicção acabam. Se a gente não mudar isso, a gente nunca vai entender o 7 a 1. O Cuca, na minha opinião, é o melhor treinador de futebol do Brasil. Falam que o Cuca inventa. Ele não inventa, ele é criativo”, afirmou.

“O Cuca chegou aqui e teve zero treinamentos com o time ideal. Zero! Porque o treinamento aqui é descanso por causa do calendário. Ninguém disse que o Palmeiras iria ganhar tudo. E quem disse não era do Palmeiras. Criou-se essa expectativa pelo trabalho sério e pelos investimentos sérios que o Palmeiras está fazendo. Porque aqui não tem loucura de antecipar receita. Preciso lembrar que dois anos atrás o Palmeiras estava lutando para não cair”, completou.

Mattos descartou contratar para fazer o Palmeiras reagir e disse só o tempo poderá fazer a equipe conseguir a classificação na Copa do Brasil e na Libertadores. Segundo ele, Deyverson foi a última aquisição da equipe.

O diretor ainda aproveitou para defender também o momento vivido por Miguel Borja, contratado por R$ 35 milhões e sem conseguir deslanchar.

“Não vamos contratar ninguém para esse ano. O Deyverson foi a última. Até o Bruno Henrique foi atípico, porque a gente viu que o Jean ia ter dificuldades no joelho. Mas tem que dar tempo ao tempo. Veja, o Borja foi escolhido o Rei das Américas. Todos pediam ele. Torcida, diretoria, imprensa e até jogador estava pedindo para contratar ele. Precisa dar tempo para ele. Ele é jogador que tem explosão muscular, que precisa da bola na frente. Não adianta cobrar se a bola não vai para ele”, analisou.

Calendário

O Palmeiras enfrenta o Vitória, neste domingo, em casa, pelo Brasileirão. depois terá as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no próximo dia 26, e precisa vencer, em Minas – ou empatar, desde que faça quatro gols. Se ficar no 3 a 3, a vaga será decidida nos pênaltis. Além disso, Cuca também terá que tirar a diferença para o Barceona (EQU), dia 9 de agosto, na Libertadores. Na ida, acabou derrotado por 1 a 0.