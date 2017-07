Pr. Isaac Vicente Ribeiro

“Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei”.

Sl. 23.4.

Há momentos na vida que somos acometidos de um sentimento de profunda decepção. É como se Deus de repente não estivesse mais preocupado conosco. Em momentos assim, quase sempre, temos a convicção de que jamais alguém passou por sofrimento e dúvidas iguais. No entanto, apesar de sermos emocionalmente diferentes temos sentimentos comuns. Assim, quando nos encontramos profundamente tristes, temos a impressão que ninguém nos compreende e que somos únicos e isolados. Mas, nunca devemos esquecer que tais momentos são passageiros. Por mais escuros que nos pareçam os dias, eles não duram para sempre! As nuvens movimentam-se continuamente ainda que sejam movimentos lentos, imperceptíveis. Depois de uma noite escura o sol brilha pela manhã. Após o inverno frio e gélido segue-se o renovo da primavera recriando a paisagem, renovando a vida. Assim devem ser os momentos de tristeza em nossa vida.

Como cristãos, devemos ter em Cristo a base para enfrentar qualquer adversidade. Como destacamos no acima: “Os vales e as provações são passageiros, a presença do Senhor, nos é constante. Por esta razão não devemos temer. O Senhor em sua relação de amor conosco não permite que como filhos purificados pelo sangue de Cristo e alimentados por esse amor, tenhamos de carregar, para sempre, sofrimentos numa caminhada solitária. Em nossas dores devemos olhar para Cristo, pois n´Ele reside a nossa esperança, Ele é, afinal, o nosso Salvador! Jesus também foi chamado “Homem de dores”, pois como ninguém soube o que é padecer a ponto de tomar sobre Si as nossas dores e enfermidades. Por excelência, é Médico de almas, Aquele que enxuga dos olhos toda lágrima, enquanto sussurra manso e suave: “o choro pode durar uma noite, mas, a alegria vem pela manhã” (Salmos 30.6).