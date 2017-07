Trump visita Macron em viagem oficial

No primeiro dia de sua visita à França, o presidente americano, Donald Trump, deixou em aberto a possibilidade de os EUA retornarem ao Acordo de Paris sobre o clima —do qual Trump decidiu se retirar em junho.

“Alguma coisa pode acontecer com relação ao Acordo de Paris. Veremos o que acontece”, disse o americano, durante entrevista coletiva com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Horas antes de receber Trump no Palácio do Eliseu, Macron disse à imprensa: “Tenho um desacordo grande com o presidente Trump, todos sabem. (…) É sobre o clima. E isso foi dito a ele cara a cara e em reuniões de trabalho”. À época do anúncio da saída dos EUA do pacto climático, Macron pediu aos americanos que não cometessem “um erro com o clima. Não há plano B porque não há planeta B”.

Os dois líderes concordaram em estabelecer um plano conjunto de ação para o futuro da Síria após a guerra civil, que se desenrola no país desde 2011, e afirmaram que estão de acordo em termos de segurança e estabilidade no Oriente Médio.

Antes de se encontrar com o presidente americano, Macron afirmou que ter relações com Trump é “óbvio e indispensável”. O francês também esteve nesta quinta-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, que visitou Paris.

“Convidei o presidente Trump e me surpreende que isso desperte tantos debates e críticas”, disse Macron. Depois que o americano anunciou a saída do pacto climático, o presidente francês lançou uma iniciativa para reforçar a liderança de Paris no terreno do combate às mudanças climáticas.

Trump chegou a Paris nesta quinta-feira com a mulher, Melania. Ele planeja participar das celebrações da Queda da Bastilha, principal feriado francês, nesta sexta-feira, além de comemorar os 100 anos da entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial, antes de retornar a Washington.