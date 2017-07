Tribunal de Justiça determina reajuste no salário de professores da rede pública

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou recentemente que o governo do Estado de São Paulo reajuste o salário base dos professores da rede pública estadual para que o piso nacional da categoria seja efetivamente cumprido. A decisão afeta cerca de 18.360 profissionais de diversas escolas.

Em janeiro, a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou que cumpriria a lei nacional, que determina que nenhum professor receba menos do que R$ 2.298,80. No entanto, a medida se deu por meio de abono e não por reajuste em cima do salário-base.

Para a Apeoesp, o governo estadual descumpre a lei desde 2015 por não pagar o valor mínimo a cerca de 10% dos seus professores, que recebiam R$ 2.086,93. A Secretaria Estadual de Educação anunciou que o abono começaria a ser pago na folha de pagamento de março e custaria cerca de R$ 68 milhões.

A sentença, em primeira instância, determina que o governo estadual promova o reajuste do salário base inicial dos professores, incorporando ao salário base o abono concedido em janeiro.

NOMEAÇÕES

Foram nomeados pelo governador Geraldo Alckmin 3.747 novos professores para atuarem na rede estadual de educação. A lista foi publicada na semana passada, e os docentes terão 30 dias para tomar posse do cargo.

A seleção dos educadores foi feita com base no desempenho dos candidatos. A escolha de vagas foi efetuada nas 91 Diretorias de Ensino no fim de junho. Os cargos são remanescentes do concurso PEB II.