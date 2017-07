Tiro de Guerra de Franca assiste palestra sobre “Direção Defensiva”

O Tiro de Guerra de Franca contou com a presença na manhã do dia 12, quarta-feira, do 1º Ten PM Régis Mendes, Comandante do Pelotão de Trânsito, que ministrou palestra sobre “Direção Defensiva” como parte do ciclo de palestras previstas para os atiradores no ano de instrução. O oficial trouxe para os atiradores dados estatísticos relevantes sobre o assunto, e argumentou que o problema do trânsito não é apenas uma questão local, pois o município não fica atrás de outros municípios paulistas com o mesmo porte populacional de Franca.

Segundo o Ten PM Régis Mendes, os trabalhos de conscientização no trânsito são necessários, exigem planejamento e não param, dando exemplo do movimento “Maio Amarelo” que foi realizado pelo Pelotão de Trânsito, contando com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra. Tais campanhas visam sobretudo dialogar com a população no intuito de diminuir as estatísticas fatais. Em 2016 houveram 28 acidentes com mortes no trânsito de Franca, tendo sido os jovens de até 34 anos de idade as maiores vítimas.

Explicou que, via de regra, o acidente decorre de falha humana, e que no mínimo a sua causa tem como início o cometimento de algum tipo de infração de trânsito, a exemplo das pessoas que insistem em utilizar celular ao dirigir, não usar o cinto de segurança ao transitar ou que simplesmente desobedecem qualquer regra de trânsito. Completou a abordagem trazendo à baila questões constantes na legislação de trânsito, além dos cuidados preventivos que todo condutor precisa ter a adotar como premissa, com vistas a tornar as vias de trânsito mais seguras.