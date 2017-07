Tarifa do ônibus sobe e fica acima de SP e RJ

O transporte urbano em Franca ficará mais caro a partir do próximo dia 3 (quinta-feira). A tarifa dos ônibus será reajustada em 7,89% e os usuários do transporte público passarão a pagar R$ 4,10 por viagem, mais do que é cobrado nas capitais paulista e fluminense, por exemplo, onde as passagens custam R$ 3,80.

O valor também é o maior da região e como exemplo serve o preço em Ribeirão Preto, onde a prefeitura anunciou que a tarifa vai subir neste domingo, 30. Entretanto, passará de R$ 3,80 para R$ 3,95, ou seja, mesmo aumentando estará 15 centavos abaixo do preço cobrado em Franca.

“Vai pesar muito no bolso da gente esse aumento. Pago tarifa duas vezes por dia para ir de ônibus trabalhar e jáestou prewocupada”, conta a comerciária Célia Silva.

Nos últimos três anos, os francanos enfrentaram reajustes progressivos, ao mesmo tempo em que não faltaram reclamações com relação ao serviço. Em 2014, o aumento de 10,7% elevou a tarifa de R$ 2,80 para R$ 3,10. Em 2015, a alta de 12,9% igualou o preço ao que era cobrado em São Paulo na época: 3,50.

No ano passado, a passagem foi reajustada em 8,5% e chegou aos atuais R$ 3,80. Na época, a Prefeitura alegou que analisou as planilhas de custo do transporte coletivo urbano, e que o valor de aumento pleiteado pela empresa São José era ainda maior.

O aumento agora foi fixado através de decreto publicado nesta quinta-feira (27) pelo prefeito Gilson de Souza (DEM). Ele também instituiu, em caráter provisório e experimental, a tarifa de R$ 1 aos domingos, apenas aos usuários que possuem o cartão SIT Franca.

O valor será cobrado, inicialmente, pelo período de seis meses. A prorrogação dependerá de avaliação técnica e de demanda de passageiros suficiente para arcar com os custos, conforme consta no decreto municipal.

A empresa São José, única permissionária do transporte público em Franca, tem até este sábado (29) para colocar anúncios em todos os ônibus urbanos, em local visível, informando sobre o valor da nova tarifa.

Justificativa

Em nota, a prefeitura informou que o cartão SIT (Sistema Integrado de Transporte) pode ser feito de segunda à sábado, gratuitamente, no Terminal Rodoviário Ayrton Senna, no centro da cidade, e no Posto de Atendimento da Praça Sabino Loureiro – Estação.

Diz ainda que ao conceder esse reajuste “cumpre o Contrato (Nº 094/2009), firmado em 2009 e com vigência de 10 anos, portanto válido até 2019”. A administração municipal argumenta ainda que “o aumento está embasado em Planilha de Custos em que são apontadas elevações de custos com óleo diesel, pneus, despesas com pessoal, inflação do período, entre outros”.

“A prefeitura informa que ficam mantidos os benefícios de gratuidade para os 31,345 mil usuários cadastrados (idosos acima de 65 anos, aposentados por invalidez, policiais militares, entre outros)”, completa, citando ainda outras gratuidades presentes no transporte de passageiros.