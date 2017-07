SIM busca reforçar fiscalização de alimentos

As Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento da Prefeitura de Franca, juntamente com representantes do comércio de alimentos, se reuniram nesta semana, para tratar de ajustes e implementações no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O SIM tem como propósito acompanhar e certificar a origem e condições dos produtos que são processados no âmbito do município, fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria de Saúde. O objetivo foi de alinhar e integrar ações, obtendo um atendimento mais ágil para os profissionais que atuam com o comércio de alimentos – a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Desenvolvimento se preocupam em garantir que as condições de manipulação e conservação dos produtos alimentícios sejam adequadas de modo que cheguem aos consumidores com qualidade e prazo de validade.

Com a presença de dirigentes dos principais supermercados e açougues da cidade, que comercializam carnes temperadas, foram definidas as adequações na Lei em vigor, sendo necessário também que o processo de comercialização atenda plenamente as condições de segurança da população previstas em lei.

O papel do SIM