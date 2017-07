Rio de Janeiro

Será lançado em julho o Cufa Card, um cartão pré-pago especialmente criado para moradores de favelas.

“Passa a ser uma moeda local, mas que é aceita em todos os lugares do asfalto também, já que o cartão terá a bandeira Mastercard”, explica o ativista e empreendedor social Celso Athayde.

De acordo com o fundador da Central Única de Favelas (Cufa), os estabelecimentos de 70 favelas já começaram a ser cadastrados e vão oferecer descontos de 5% a 30% para os clientes do cartão, que não precisam ter ou abrir uma conta em um banco.

O Cufa Card poderá ser usado para saques em caixas eletrônicos, compras, transferências e recarga de celular.

“O cartão vai virar um motivo de orgulho e identidade, como é a Taça das Favelas hoje em dia, já que são 95 mil jovens que participam, todos moradores de favela.”

O cadastro para a emissão do Cufa Card será realizado por meio de um aplicativo, sem que seja feita a consulta a órgãos de proteção ao crédito como SPC ou Serasa.

“Os pais podem dar cartões aos filhos, e o crédito de um cartão para outro pode ser transferido rapidamente pelo aplicativo, sem cobrança e em qualquer lugar.”

As recargas poderão ser feitas nos estabelecimentos parceiros, pelo aplicativo que será lançado e pelo site.

A expectativa é que, ainda neste ano, os moradores de favelas de outros estados também possam solicitar a adesão.

“O Rio é só o início. A ideia é que pessoas de todo o país possam se inscrever pelo site para pedir o Cufa Card.”