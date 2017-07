Com o Centro de Eventos “Divino Roberto Gonçalves” totalmente lotado, a Prefeitura de Rifaina promoveu na quarta-feira (19) a eleição da Rainha, Princesas e Miss Simpatia da 17ª Festa do Peão da cidade que será realizada nos próximos dias 27 a 31 de julho.

Nove candidatas concorreram e a expectativa foi até o fim, pois todas as garotas mostraram grande potencial nos quesitos que foram analisados pelo Júri: Beleza Facial, Beleza Corporal, Postura na Passarela e Simpatia. O público vibrou intensamente quando foi anunciado o nome da Rainha: Maria Eduarda Cardoso Telles, de 16 anos, que obteve 194.45 pontos na disputa.

Como 1ª Princesa foi eleita Carla Maria de Oliveira, 19 anos (186.85), como 2ª Princesa, Amanda Silva, 19 anos (186.4) e como Miss Simpatia, Nathaly Gomes Carneiro, 18 anos (182.95 pontos).

As classificadas receberam as faixas e brindes das mãos do prefeito Hugo Lourenço e da primeira-dama Elivânia Rodrigues, do vice-prefeito Antônio Eustáquio da Silva – Tunico e a mulher Cleuza.

Atrações

A festa será aberta na quinta-feira, 27, com a dupla Rionegro & Solimões e encerrada no domingo (30) a partir das 10h, com a realização do tradicional desfile de cavaleiros e carros alegóricos, dirigindo-se ao Parque de Exposições, onde haverá o encerramento a partir das 14h.

O rodeio, que também atrai o interesse de milhares de turistas, ocorrerá na Arena que será montada no Parque de Exposições “Abrão Bisco”. As montarias ocorrerão sempre a partir das 22h, com tropas de qualidade peões profissionais já conhecidos em todo o país.