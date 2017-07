Rifaina começa a elaborar novo Plano Diretor

Compartilhar no Twitter

O município de Rifaina terá um novo Plano Diretor (PDR) que deverá disciplinar o crescimento urbano. Segundo a prefeitura, isso será feito dentro de diretrizes atualizadas e após completo levantamento técnico, consulta à comunidade, elaboração de projeto e sua discussão e votação pela Câmara de Vereadores.

O prefeito Hugo Lourenço afirmou que já está definida, através de Pregão Presencial, a escolha da empresa técnica especializada para os levantamentos necessários, apresentação dos dados em audiências públicas com a comunidade de moradores, e a elaboração final do Projeto a ser apresentado como proposta final.

Também já está definida a data para a primeira Audiência Pública (AP) relativa ao processo, que será no dia 01/08/2017, às 19h, na Câmara Municipal.

“É muito importante que todos os segmentos da comunidade venham conhecer o que significa o PDR e de que forma cada um pode contribuir para que ele retrate a realidade da Rifaina que queremos para as próximas décadas”, disse o prefeito.

A elaboração do Plano Diretor de Rifaina enviado à Câmara, através de Projeto de Lei (PL), deve suspender a aprovação e implantação de novos loteamentos, considerando que devido ao interesse imobiliário pelo município, ele vinha crescendo de forma desordenada e com alto risco de tirar suas características.

Além disso, o crescimento desordenado já estaria gerando graves problemas na manutenção de políticas públicas como infraestrutura, segurança, saúde, saneamento, educação e assistência social, devido ao crescimento urbano e populacional de forma exponencial.

O prazo para apresentação do projeto final do Plano Diretor é de quatro meses. A partir daí ele será entregue ao prefeito Hugo Lourenço (entre o final de novembro e o começo de dezembro), devendo ser deliberado em duas sessões do Poder Legislativo.

A expectativa do prefeito é de que o novo Plano Diretor de Rifaina entre em vigor no começo de 2018.