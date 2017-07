Ribeirão Corrente volta aos Jogos Regionais

Após seis anos ausente dos Jogos Regionais, a cidade de Ribeirão Corrente volta a viver as emoções da mais tradicional competição esportiva do interior paulista. Ontem a delegação do município, com mais de 50 membros, embarcou rumo a Sertãozinho, sede dos jogos da região Norte. Os vencedores desta área se juntarão aos vencedores das outras sete regiões do Estado para disputar no final do ano os Jogos Abertos.

“É, sem dúvida, o maior acontecimento esportivo da cidade nesta década”, destacou Erllon Valisi Soares, diretor do Departamento de Esportes da prefeitura.

“Temos uma delegação de atletas indo para os Jogos Regionais após seis anos de ausência. A nossa expectativa é que o número dobre no próximo Jogos em 2018”, completou.

A delegação está definida desde o último dia 29 de junho. Entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de apoio, são 55 membros da cidade na 61ª edição dos Jogos Regionais. O evento, organizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo é classificatório aos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni.

A competição, que envolve mais de 30 mil atletas representando cerca de 300 cidades de todas as regiões paulista, nesta 61ª edição terá a volta da obrigatoriedade do vínculo entre atleta e município. “Era uma solicitação antiga para apoiar a formação e identificação de atletas com a cidade”, lembrou Soares.

Pela nova regra, o atleta tem que estar registrado pelo mesmo município, no mínimo, entre os dias 15 de março e 31 de dezembro de 2017. Outro destaque é o retorno das categorias sub-21 e livre nos Regionais, encerrando modelo de classificação por primeira e segunda divisões.