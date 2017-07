Revolução Constitucionalista completa 85 anos e terá solenidade em Franca

A Divisão de Cultura da FEAC e o Museu Histórico José Chiachiri realizarão, no dia 9 de julho, solenidade em lembrança aos 85 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 – um marco na história recente do país e em especial do estado de São Paulo, que liderou o movimento para a implementação de uma nova constituição para o Brasil depois do golpe de estado de Getúlio Vargas em 1930.

De maneira geral, as cidades paulistas se organizam em cerimônias cívicas em memória aos voluntários que participaram do movimento revolucionário que buscou, em vão, evitar a ditadura promovida por Getúlio, que duraria 15 anos – 1930/1945.

A cerimônia terá início às 8h30 do dia 9, em frente ao Monumento ao Soldado Constitucionalista, instalado na Praça 9 de Julho, Centro, mais precisamente no cruzamento da Rua Ouvidor Freire com Rua Voluntários da Franca, que leva esse nome em homenagem aos soldados do município que participaram, voluntariamente, dos combates.

Outra ação comemorativa acontece no Museu Histórico, com uma exposição temática contando um pouco dos acontecimentos da época, apresentando as armas, fardamentos e outros equipamentos utilizados pelos paulistas na guerra – a mostra é gratuita e aberta para toda população.