Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Ministério de Público está acionando 268 motoristas da cidade de Restinga por abastecerem de graça nas contas da prefeitura. Para isso, eles teria se utilizado de 1.450 vales distribuídos por um ex-prefeito da cidade e que já faleceu.

No total o ex-prefeito teria beneficiado eleitores e parentes com 11.720 litros de combustível. Mas quem circulou com gasolina paga pelo poder público terá de devolver o dinheiro em valores atualizados. Segundo o promotor Paulo César Borges, a quantia a ser devolvida passa dos R$ 114 mil e o primeiro lote de notificações aos acusados foi expedido nesta semana.

Responsável pela Promotoria de Justiça de Patrimônio Público de Franca, Paulo Borges conta que a ação visa responsabilizar aqueles que causarem danos ao patrimônio público. Isso considerando a conclusão das investigações de um Inquérito Civil que teve a realização de perícia técnica nos vales de abastecimento gratuito usados em um posto de Restinga.

Isso aconteceu a pedido da Promotoria de Justiça Eleitoral, com base nos autos da Representação por Abuso do Poder Econômico e Captação do Sufrágio Eleitoral. À época os envolvidos se beneficiaram de R$ 34.324,30, que atualizados representam R$ 114.703,80.

O primeiro lote tem 23 beneficiários que já foram notificados para comparecer à Promotoria de Justiça de Patrimônio Público. Os demais serão notificados a devolverem os valores, nas próximas semanas, considerando o dano ao patrimônio público, que não prescreve.