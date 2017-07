Região tem as melhores rodovias do país

A malha estadual paulista possui 81,6% de sua extensão classificada como ótima ou boa, segundo Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Na mesma pesquisa, Franca aparece por duas vezes entre as 10 melhores rodovias do Brasil.

As rodovias Ronan Rocha e Cândido Portinari, nos trechos que passam por Franca, aparecem em oitavo lugar no ranking do levantamento. Em décimo lugar está a Rodovia Anhanguera do km 330 até o 351, ligando Ribeirão Preto, Catanduva e Taquaritinga.

De acordo com a 20ª Pesquisa Rodoviária, em todo o país somente 41,7% das rodovias possuem a mesma classificação. Entre as 20 melhores, 19 integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, fiscalizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e são as únicas classificadas como “ótimas”.

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) foi avaliada como a melhor do país pelo quinto ano consecutivo. Nas últimas 13 pesquisas da CNT (desde 2004), a malha estadual paulista esteve presente com pelo menos 18 rodovias entre as 20 melhores do Brasil.

“O resultado é reflexo dos investimentos em obras e melhorias que o Programa de Concessões Rodoviárias paulista exige das empresas. Também demonstra que os editais foram planejados de forma equilibrada para que a qualidade da infraestrutura rodoviária não fique comprometida ao longo dos anos”, comentou Giovanni Pengue Filho, diretor geral da Artesp.